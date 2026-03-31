Skandal im Kosovo: Hooligan-Angriff auf türkisches Nationalteam

Schockmomente für die Türkei vor dem entscheidenden WM-Play-off-Finale. In der Nacht auf Dienstag wurde das Teamhotel in Pristina Ziel einer gefährlichen Feuerwerk-Attacke kosovarischer Hooligans.

Die türkische Nationalmannschaft gastiert heute am Dienstag (20:45 Uhr/live DAZN & Sport24-Liveticker) im Kosovo,um das letzte Ticket für die Weltmeisterschaft 2026 zu lösen. Doch die wichtige Nachtruhe der Stars wurde jäh unterbrochen: Maskierte Angreifer attackierten das Mannschaftsquartier mit massivem Feuerwerk. Die Flugkörper wurden dabei gezielt auf die Hotelfassade gerichtet, während die Spieler im Inneren versuchten, sich auf das historische Match vorzubereiten.

Sicherheitslücken und Kampfansagen

Besonders brisant: Zum Zeitpunkt der Attacke waren rund um das Gebäude in Pristina kaum Sicherheitsvorkehrungen erkennbar. In den sozialen Netzwerken kursieren bereits Videos der Täter, die ihren nächtlichen Überfall filmten und lautstarke Schwüre auf einen Heimsieg abgaben. Ziel der Aktion war offensichtlich, die Konzentration der türkischen Profis durch massiven Schlafentzug zu stören und den Heimvorteil des Außenseiters mit illegalen Mitteln zu erzwingen.

Millionen-Prämie für die Sensation

Für den Kosovo steht historisch alles auf dem Spiel – das Land konnte sich noch nie für eine Weltmeisterschaft qualifizieren. Die enorme Anspannung wird auch von der Politik befeuert. Premierminister Albin Kurti versprach der Mannschaft bereits eine astronomische Belohnung: „Wir werden dem Team eine Million Euro Prämie zahlen, falls sie die Türkei ausschalten“, erklärte Kurti vor wenigen Tagen. Ob die nächtliche Eskalation sportliche Folgen hat, wird sich heute im Hexenkessel von Pristina zeigen.