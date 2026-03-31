FIFA beschließt radikale Regeln für WM 2026

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird alles verändern. Die FIFA hat ein radikales Maßnahmenpaket beschlossen, das von Blitz-Wechseln bis hin zu neuen VAR-Kompetenzen reicht.

Der Weltverband FIFA hat für die Endrunde im Sommer 2026 einschneidende Regeländerungen bestätigt. Im Fokus steht vor allem der Kampf gegen das ungeliebte Zeitspiel. Wer ausgewechselt wird, hat ab sofort nur noch maximal zehn Sekunden Zeit, um das Spielfeld zu verlassen. Wird dieses Limit überschritten, muss der eingewechselte Spieler eine Minute lang draußen warten, wodurch das Team vorübergehend in Unterzahl agiert.

Strenge Zeitlimits bei Standards

Auch bei Einwürfen und Abstößen greift die FIFA nun hart durch und führt ein striktes Fünf-Sekunden-Limit ein. Verstreicht diese Zeit ungenutzt, wechselt der Ballbesitz sofort zum gegnerischen Team. Diese Maßnahme soll den Spielfluss massiv beschleunigen und taktische Verzögerungen im Keim ersticken, um den Fans mehr Netto-Spielzeit zu bieten.

VAR-Revolution bei Ecken und Gelb-Rot

Eine der größten Neuerungen betrifft den Video-Assistenten (VAR), dessen Zuständigkeitsbereich deutlich erweitert wird. Künftig darf der VAR auch bei der zweiten Gelben Karte, die zu einem Platzverweis führt, korrigierend eingreifen. Zudem werden fälschlicherweise gegebene Eckbälle künftig überprüft, um Fehlentscheidungen in entscheidenden Spielphasen zu minimieren.

Harte Hand gegen Rudelbildungen

Zusätzlich wird die Regel verschärft, dass sich künftig nur noch der Mannschaftskapitän dem Unparteiischen für Erklärungen nähern darf. Alle anderen Spieler riskieren bei einer Rudelbildung sofort eine Gelbe Karte durch den Schiedsrichter. Auch simulierte Verletzungen werden bestraft, da Spieler nach einer Behandlung auf dem Feld zwingend eine Minute am Seitenrand aussetzen müssen, sofern kein kartenwürdiges Foul vorlag.