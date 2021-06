× Kogler fiebert mit Team in Amsterdam

Werner Kogler setzte ein Zeichen und reiste mit dem Zug nach Amsterdam.

Als Sportminister und begeisterter Fußball-Fan ließ es sich Werner Kogler nicht nehmen, persönlich beim EM-Kracher Niederlande gegen Österreich live dabei zu sein. „ »Liebe Freundinnen und liebe Freunde« meldete sich Kogler motiviert bei der Abfahrt vom Wiener Hauptbahnhof per Facebook-Post. Denn der Vizekanzler reiste bereits am Mittwoch mit dem Nightjet nach Amsterdam los.

© oe24 ×



Blümel: Trikot-Tausch unter Finanzministern

Am Donnerstag früh meldete sich Kogler erneut über die sozialen Medien: „Heute früh bin ich mit dem Nightjet angekommen um das Nationalteam zu unterstützen. Danke an das Team der ÖBB.“

Ebenfalls im Fußball-Fieber war auch Gernot Blümel. Am Rande des gestrigen Finanzministertreffens in Luxemburg tauschten er und sein niederländischer Amtskollege Woepke Hoekstra die Trikots ihrer Nationalteams aus. Obwohl die beiden Männer eine Freundschaft verbindet, weiß Blümel: „Heute Abend drückte natürlich jeder seiner Nationalmannschaft die Daumen.“