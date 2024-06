Aufstellung ist da! Mit dieser Elf wollen wir die Franzosen knacken

Es kann losgehen! Unser ÖFB-Team startet heute (21 Uhr/live auf ServusTV) gegen Vize-Weltmeister Frankreich in die EURO. Und mit dieser Startelf greifen Teamchef Ralf Rangnick und sein Assistent David Alaba nach der ersten Sensation.

Heute könnte ihr Helden werden! Überfallsartig, wie in den Vorbereitungsspielen gegen Slowakei (2:0), Türkei (6:1), Serbien (2:1) und die Schweiz (1:1) will Österreich heute (ab 21 Uhr, im Sport24-Liveticker) gegen Titelfavorit Frankreich in die EURO starten. Die Devise ist klar: "Maximale Intensität im Spiel gegen den Ball", um Stars wie Mbappé & Co. in Schach zu halten. Mit einer gut durchdachten Startaufstellung will das Team genau diese Intensität von Anpfiff an auf den Platz bringen.

Und genau diese elf Burschen, angeführt von Kapitän Marcel Sabitzer, sollen diese Intensität von Anpfiff an auf den Platz bringen:

Grillitsch statt Wimmer

Große Überraschung: Statt Patrick Wimmer startet Florian Grillitisch. Der 28-jährige Niederösterreicher ist am Montagabend in Düsseldorf im defensiven Mittelfeld als Vertreter des verletzten Xaver Schlager gefordert. Der Hoffenheim-Legionär erhielt von Teamchef Ralf Rangnick den Vorzug gegenüber dem offensiv ausgerichteteren Flügelspieler Patrick Wimmer, der vorerst auf der Ersatzbank Platz nimmt.

Die Position des Nebenmannes von Nicolas Seiwald im Mittelfeldzentrum war das größte Fragezeichen in der ÖFB-Elf gewesen. Diese entspricht den Erwartungen. Patrick Pentz beginnt im Tor, davor bilden Stefan Posch, Kevin Danso, Maximilian Wöber und Phillipp Mwene die Viererkette. In der Offensive sollen Konrad Laimer, Christoph Baumgartner und Kapitän Marcel Sabitzer Solostürmer Michael Gregoritsch unterstützen.

Bei den Franzosen steht wie erwartet Kapitän Kylian Mbappe, der in der Vorbereitung immer wieder kurz pausiert hatte, in der Startelf. Auch Teamchef Didier Deschamps setzt auf die erwartete Formation.