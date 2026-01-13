Tennis-Star schockt: "Australische Sonne ist kein Spaß"

Eine schmerzhafte Vorbereitung für Tennis-Star Renata Zarazua: Vor den Australian Open hat sie die australische Sonne offenbar unterschätzt.

Die Mexikanerin Renata Zarazua (28) postete auf Instagram ein Bild von ihrem verbrannten Rücken. Sie schreibt: "Die australische Sonne ist kein Spaß." Die obere Rückenhälfte ist knallrot. Ebenfalls sind auf ihrer Haut kreisrunde Abdrücke von Schröpfgläsern zu sehen. Damit wollen Sportler die Durchblutung fördern und Verspannungen lösen.

Zarazua hat in der vergangenen Saison für großes Aufsehen gesorgt. Bei den US Open konnte sie in drei Sätzen gegen die Australian-Open-Siegerin Madison Keys einen Überraschungserfolg feiern.

Die Mexikanerin muss sich schnell vom Sonnenbrand erholen. Schon am Mittwoch wird es für sie ernst. Die Nummer 84 der WTA-Weltrangliste trifft im Achtelfinale der Hobart International auf die US-Amerikanerin Iva Jovic (18). Das Turnier gilt als letzter Härtetest vor dem ersten Grand Slam, den Australian Open in Melbourne. Die starten am 18. Jänner.