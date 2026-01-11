Alles zu oe24VIP
Lucas Miedler
Top Jahresstart

AO-Generalprobe: Miedler holt Titel in Brisbane

11.01.26, 10:13
Österreichs derzeit bester Tennis-Doppelspieler hat das Jahr so begonnen, wie er das abgelaufene beendet hat: mit einem ATP-Titel.

Der Niederösterreicher besiegte am Sonntag mit seinem portugiesischen Partner Francisco Cabral im Endspiel von Brisbane das topgesetzte britische Duo Julian Cash/Lloyd Glasspool 6:3,3:6,10:8. Miedler verbessert sich damit auf ATP-Rang 23. Für ihn war es der insgesamt elfte Doppeltitel auf der Tour, bereits der vierte mit Cabral.

"Im Champions Tiebreak war es ein Hin und Her, Gott sei Dank mit dem besseren Ende für uns. Wir haben generell die ganze Woche echt schon ein gutes Level gezeigt mit dem krönenden Abschluss. Die sind trotzdem die Besten momentan, die zu schlagen, ist ein guter Wegweiser", sagte der ÖTV-Davis-Cupper.

Er hoffe, dass man die nächsten beiden Turniere daran anschließen könne. Vor den Australian Open spielen Cabral/Miedler kommende Woche noch in Auckland. Das Jahr 2025 hatte das Duo mit dem Turniererfolg in Athen beendet.

