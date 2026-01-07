Boris Becker: Neue intime Bilder mit Baby und Lilian in Dubai

Die Tennis-Legende schwelgt im Familien-Glück und zeigt sogar Ehefrau Lilian im Bikini auf ihrer Dubai-Reise.

Boris Becker schwebt auf Wolke sieben - in doppelter Hinsicht, denn er ist ganz verliebt in seine beiden "Frauen". Erst vor wenigen Wochen ist Boris Becker erneut Vater geworden. Ende November brachte seine Ehefrau Lilian eine Tochter zur Welt – das fünfte Kind des ehemaligen Tennis-Stars. Nun lässt Becker seine Fans an diesem neuen Kapitel teilhaben und präsentiert sein Familienglück offen in den sozialen Medien.

Am 21. November wurde Tochter Zoë Vittoria Becker geboren. Für Lilian ist es das erste Kind. Seitdem gewährt der frühere Wimbledon-Sieger immer wieder kleine Einblicke in seinen neuen Alltag als Familienmensch. Auch jetzt teilt Becker wieder mehrere private Aufnahmen, auf denen seine Freude kaum zu übersehen ist.

Boris Becker zeigt private Momente mit Tochter Zoë

Der 58-Jährige, der inzwischen mit seiner Familie in Italien lebt, veröffentlichte Fotos, die offenbar während eines Aufenthalts in Dubai rund um den Jahreswechsel entstanden sind. Auf einem Bild schmiegt sich Lilian, Zoë im Arm, an ihren Mann. Auf einem weiteren ist Becker mit Kinderwagen unterwegs.

Besonders emotional wirkt jedoch eine Aufnahme, auf der Zoë auf dem Wickeltisch liegt, während ihr Vater schützend die Hände über sie hält und dabei glücklich in die Kamera lächelt. Dazu schreibt Becker: „Liebe, Familie und gute Energie. Die beste Art, das Jahr 2026 zu beginnen. Ich wünsche euch allen ein wundervolles neues Jahr.“

Lilian begeistert mit After-Baby-Auftritt

Ein weiteres Foto sorgt ebenfalls für Aufmerksamkeit: Darauf posiert Lilian am Strand in weißer Leinenhose und gelbem Bikini-Oberteil. Keine zwei Monate nach der Geburt präsentiert sich die junge Mutter in Bestform.

Bei Beckers Followern kommt der Urlaubs-Post bestens an. In den Kommentaren sammeln sich Herz-Emojis und Glückwünsche. „Der Herr Papa strahlt wie ein Honigkuchenpferd“ oder „Schön, Sie glücklich zu sehen“, schreiben begeisterte Fans unter die Bilder.