× Mit diesen Tipps hält der Christbaum möglichst lange

Worauf man bei der Lagerung und beim Aufstellen des Christbaums achten sollte.

Wann der Christbaum aufgestellt wird und wie er geschmückt wird, ist von Familie zu Familie unterschiedlich. In einem Punkt sind sich aber alle einig: Die Tanne soll möglichst lange frisch und kräftig sein. Wie das klappt, verraten wir hier.

© Getty Images ×

Christbaum-Pflegetipps

Direkt beim Produzenten statt im Großhandel kaufen

Wie lange der Christbaum hält, fängt bereits beim Kauf an. Ein Christbaum, den man direkt beim Produzenten kauft, ist in der Regel frischer als jener eines Großverteilers, weil er erst kurz vor dem Verkauf geschnitten wurde. Kauft man einen Christbaum im Großhandel, wird er oft bereits zwei bis drei Wochen zuvor geschnitten.

Auf eine intensive Farbe und starke Nadeln achten

Bei der großen Auswahl ist ein gesunder und frischer Baum oft schwer zu erkennen. Aber man kann bei den Nadeln auf zwei Dinge achten. Zum einen sollten sie eine intensive Farbe haben, und zum anderen sollten sie sich elastisch und fest anfühlen, wenn man sie in die Hand nimmt.

Stamm horizontal schneiden

Damit der Christbaum möglichst lange hält, muss man den Stamm horizontal schneiden – oder bereits so kaufen. Über den Querschnitt des Stamms nimmt der Baum leichter Wasser auf und transportiere dieses bis in die Nadeln.

Christbaum an der frischen Luft lagern

Wer den Christbaum nach dem Kauf noch nicht direkt aufstellt und schmückt, sollte ihn idealerweise draußen an der frischen Luft lagern. Am besten eignet sich ein Ort, der schattig ist und an dem der Baum auch mal Regen abbekommt: Bei viel Sonnenlicht trockne er schneller aus.

Große Temperaturunterschiede vermeiden

Der Übergang von draußen rein ins warme Zuhause kann ein ganz schöner Schock für den Tannenbaum sein. Je wärmer es in einem Raum ist, desto mehr Wasser entzieht die trockene Luft den Nadeln. Deshalb sollte man den Christbaum nicht direkt neben einer Heizung aufstellen. In einem 21 Grad warmen Raum halte eine Nordmanntanne 10 bis 14 Tage.

Stamm nicht austrocknen lassen

Damit der Baum nicht austrocknet, sei es wichtig, dass der Stamm des Christbaums immer im Wasser stehe. Zu Beginn kann der Stamm in kurzer Zeit sehr viel Wasser aufnehmen, sodass man den Ständer nach einem Tag meist nochmals auffüllen muss. Danach sollte man alle paar Tage prüfen, ob noch genügend Wasser im Ständer ist.