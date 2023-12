× Das sind die Christbaumdeko-Trends für Weihnachten 2023

Nur noch wenige Wochen, dann ist endlich Weihnachten! Pünktlich zum Fest schmücken zauberhafte Christbäume die Wohnzimmer mit festlichem Flair. Interior-Profis setzen dabei nicht auf den klassischen Schmuck in Rot und Gold, sondern dekorieren ihren Baum nach den Weihnachtsdeko-Trends der Saison.

Oh, Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie schön… ist deine Deko! Die Vorfreude auf das Weihnachtsfest steigt. Endlich haben Plätzchen, Lebkuchen, Punsch und Co. wieder Hochkonjunktur, gemütliches Kerzenlicht taucht das Zuhause in eine schöne Atmosphäre und auch die Weihnachtsdeko darf endlich wieder in den eigenen vier Wänden einziehen.

Wie jedes Jahr gibt es 2023 bei Weihnachts-Fans natürlich wieder bestimmte Trends, die besonders gern gesehen sind – das zeigt sich vor allem, wenn es um den Weihnachtsbaumschmuck geht. Wir verraten Ihnen die drei großen Christbaum-Trends.

Weihnachten 2023: Diese drei Christbaumdeko-Trends sind dieses Jahr angesagt

1. Ausgefallener Christbaumschmuck

2023 heißt es beim Weihnachtsschmuck: Mehr ist mehr! Üppig geschmückte Christbäume, die Glanz, Glamour und auch eine gewisse Extravaganz ausstrahlen versprühen den Weihnachtszauber. Neben den klassischen Weihnachtskugeln dürfen ausgefallene Deko-Anhänger nicht fehlen. Sie verleihen der Deko mehr Persönlichkeit sowie Individualität.

2. Natürliche Materialien

Dass das Thema Nachhaltigkeit in unserem Alltag immer wichtiger wird, zeigt sich auch in unserer Weihnachtsdeko. Natürliche und dezente Christbaumkugeln sind dieses Jahr ebenfalls sehr beliebt. Der heimliche Star in diesem Jahr ist Baumschmuck aus Papier: Von puristischen Wabenbällen bis hin zu Papiersternen in erdigen Farben wie Beige, Braun oder Cremeweiß ist hier alles möglich.

3. Schwarz-weißer Skandi-Look

Auch für alle Minimalisten gibt es dieses Jahr zu Weihnachten einen neuen Trend. Statt alles in Weiß, Creme oder Beige zu halten, sorgen schwarze Elemente bei der Weihnachtsbaum-Deko für einen modernen Touch. Der Kontrast aus Weiß und Schwarz sorgt an den grünen Zweigen für Abwechslung, ganz ohne bunte Kugeln. Der Stil ist zeitlos, daher kann die Deko auch in den kommenden Jahren immer wieder verwendet werden.