× Diese 5 Bauwerke von Zaha Hadid sollten Sie unbedingt kennen

Zum Todestag von Zaha Hadid am 31. März erinnern wir uns an die visionäre Architektin zurück. Wir zeigen Ihnen nachstehend 5 außergewöhnliche Bauten der Architektin, welche sie unsterblich machen.

Die international renommierte Architektin Zaha Hadid hat einzigartige Gebrauchsgegenstände und Möbel, ebenso wie spektakuläre Bauten entworfen - darunter sogar einige in Österreich. Schon damals schien sie mit ihrer Kreativität ihrer Zeit voraus zu sein, was sie stets in ihren Bauwerken spiegelte. Futuristische Grundrisse und innovative Materialien machen ihren unverkennbaren Stil bis heute aus.

Inzwischen führt das Architekturbüro ZHA (Zaha Hadid Architects) ihr Erbe fort, nachdem sie im Jahre 2016 überraschend verstarb. Zu ihrem Todestag zeigen wir 5 Architektur-Highlights der irakisch-britischen Ausnahmearchitektin.

1. Campus der Wirtschaftsuniversität, Wien

© Getty ×

2. Hungerburgbahn, Innsbruck

© Getty ×

3. Vitra Feuerwehr Station, am Rhein



© Getty ×

4. Messner Berg Museum, Corones



© Getty ×

5.Transport Riverside Museum, Glasgow