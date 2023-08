Schöner Schatten: Designs für den perfekten Sonnenschutz

Markisen, Sonnensegel, Pergolen oder Sonnenschirme. Diese Innovationen bringen Beschattung auf eine neue Ebene.

Wer ein ausgiebiges Sonnenbad genießt, weiß auch was Hitze und UV-Strahlen anrichten können. Im Schatten lässt es sich doch am besten Genießen. Und auch unsere Fenster oder Glashäuser benötigen so manchen Sonnenschutz. Damit der Sommer Ihre vier Wände nicht allzu sehr strapaziert, und auch Ihrer Haut und Gesundheit nicht schadet, bieten modernste Technologien und schöne Designs den perfekten Schutz.

Sonnenschutz made in Austria

Das österreichische Unternehmen HELLA hat sich im Bereich Sonnenschutz spezialisiert. Von Markisen, Pergolen bis hin zu Jalousien wird alles geboten. Die Tiroler Erfolgsgeschichte begann vor über 60 Jahren, als 1959 mit damals nur zwei Mitarbeitern die Entwicklung von Jalousien begann. Mittlerweile ist HELLA einer der führenden Wetterschutzanbieter Europas. Neben dem Kerngeschäft in Europa bedient HELLA die boomende Nachfrage nach intelligenten Sonnenschutzsystemen auch über die europäischen Grenzen hinaus. 28 Standorte sorgen für maximale Kundennähe und die vier Werke für eine rasche Produktion.

© Hella Kassettenmarkisen von HELLA sind im eingefahrenen Zustand rundum vor Wind geschützt. ×

In Neusiedl am See sitzt der Sonnensegel-Profi EM Sonnenschutz. Seit 2000 „beschattet“ das Familienunternehmen mit Sonnensegel, Markisen oder Solarprodukten. Neben der hohen Qualität der ausgewählten Produkte, bitetet das Unternehmen 7 Jahre Garantie und zusätzlich ein entsprechendes Service. Von der Beratung zur Montage, bis hin zur Wartung wird hier ein Allround-Service geboten.

© EM-Sonnenschutz Sonnensegel nach Maß gibt es bei EM-Sonnenschutz. ×

Raffinierte Lösungen für den Garten

Wer nur im Garten Sonnenschutz sucht, kann sich auch mit einem Sonnenschirm zufrieden stellen. Neue Formen und Technologien erobern den Markt. Der Bistrò Sonnenschirm von Paola Lenti wird dank einer lackierten Aluminiumverbinung in die gewünschte Position gekippt. Das verträumte Design ist in vielen Farben erhältlich.

© Paola Lenti Die Bistrò Kolletion von Paola Lenti gibt es in verschiedenen Größen und Farbnuancen. ×

Der Alcova Gartenpavillon von Atmosphera bietet eine schattige, windgeschützte Oase. Mit einer soliden Aluminiumstruktur wird der Alcova Pavillon zu einem exklusiven und individuellen Raum, der durch die Wahl des Zubehörs bestimmt wird. Die Schiebepaneele aus Teakholz und die schönen Vorhänge machen den neu geschaffenen Raum jedenfalls einzigartig.

© Atmosphera Alcova Dining von Atmosphera. ×

So schön kann Schatten sein. Besser gleich schützen als nachher die Leichtsinnigkeit zu bedauern. Viel Vergnügen mit Ihrer Beschattung.