× Im Herbst zieht Moderner-Country-Chic bei uns ein!

Der neueste Design-Trend ist romantisch und authentisch. Das moderne Landhaus hat sich zur ästhetischen Wohlfühloase entwickelt.

Der moderne Landhausstil ist eine zeitgemäße Interpretation des Traditionellen. Er verbindet rustikale, ländliche Elemente mit modernen Designs, die Wärme und Gemütlichkeit ausstrahlen.

So gelingt Country-Chic in den eigenen vier Wänden:

Die Entschleunigung, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit zeichnen diesen privaten Rückzugsort aus. Der Country-Charme wird mit Holz, Stein und natürlichen Texturen verstärkt und helle oder auch erdige Farbpaletten schaffen in der Kombination eine gemütliche und dennoch stilvolle Umgebung.

Ein offener Grundriss verstärkt das Gefühl von Freiheit und Erholung und durch die Verbindung von Küche, Esszimmer und Wohnzimmer entsteht ein großzügiges und einladendes Ambiente. Neutrale Erdtöne wie Beige und Braun, aber auch Blau- und Grüntöne sorgen für Ruhe im Raum und bringen die Natur ins Haus.

Im klassischen Landhaus bieten rustikale Dielen Wohnlichkeit, während der skandinavische Stil von hellen Böden lebt. Aber auch Steinböden oder Terrakotta unterstreichen die Naturnähe in den vier Wänden.

Klare Linien und schlichte Formen geben dem Raum eine zeitgemäße Note und schaffen eine gewisse Leichtigkeit. Unterstrichen wird das harmonische Bild mit großen Fenstern und viel natürlichem Licht.

© Prime Properties Group ×

Luxus Wohn(t)räume zum Verlieben

Die Prime Properties Group (www.prime-properties-group.com) setzt diese Wohnträume in Tirol gekonnt um. Der perfekte Rückzugsort beginnt immer bei der Wahl des Grundstücks. Für den Unternehmensgründer Philipp Magin ist dabei entscheidend, die perfekte Lage zu finden, um in Folge das Haus in die Natur fließen zu lassen. Holz, Design und Natürlichkeit stehen hier im Einklang miteinander. Durch die Arbeit mit einem Netzwerk aus internationalen Designern und Top-Brands wie Minotti, Poliform und Henge07, schafft die Prime Properties Group wahre Prachtstücke. Die Räume der Chalets sind großzügig gestaltet und der Kontrast der massiven Holzkonstruktionen zu klaren, modernen Elementen unterstreicht den Erholungsfaktor.

© Prime Properties Group ×

„Individualität steht bei uns im Vordergrund. Ein Zuhause ist so einzigartig wie die Menschen, die darin leben“, so der Unternehmer. Die Kombination von maßgeschneiderten Elementen mit hochwertigen Designermöbeln gibt den Chalets Persönlichkeit und Charme. Die Gestaltung der Räume bis hin zur Auswahl der passenden Einrichtung gehören zum Gesamtpaket der Entwickler. Derzeit stehen noch wenige Chalets in Tirol zum Verkauf, weitere Projekte sind in der Planungsphase.

Holz und Qualität aus Österreich

ADA Möbelwerke, mit Hauptsitz in der Oststeiermark, setzt auf hochwertige Materialien. Bereits 1950 startete das damals kleine Unternehmen als erste Matratzenfabrik und ist heute der größte Möbelhersteller Österreichs. Die Wohn- und Schlafmöbel werden allesamt hierzulande produziert. Die astreiche und lebhafte Maserung des Holzes der Zirbenbetten Tyrol sorgt für die einzigartige Optik. Aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen, wird das Zirbenholz sorgfältig bearbeitet und im steirischen Werk in Anger zu natürlichen Wohlfühloasen weiterverarbeitet. Modernes Design trifft hier auf gesundes Wohnen.

© ADA ×

Mit Naturmaterialien und modernen Elementen schenken sie Räumen mehr Wohlfühlfaktor. Abgesehen davon, dass Holz das ländliche Feeling verstärkt, passt es wunderbar zu vielen unterschiedlichen Einrichtungsstilen. Also ab aufs Land – oder Sie bringen die Natur einfach nach Hause.