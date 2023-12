× Der perfekte Zeitpunkt um den Christbaum aufzustellen

Zu früh, und er nadelt. Zu spät, und wir können uns nur kurzzeitig an ihm erfreuen. Wir beantworten wann man den Christbaum wirklich aufstellen sollte.

Alle Jahre wieder... fragen wir uns: Wann den Tannenbaum aufstellen? Spätestens seit Oktober stapeln sich wieder Spekulatius- und Lebkuchenverpackungen in Supermärkten, seit November sind Einkaufsstraßen weihnachtlich dekoriert, und Mitte Dezember haben bereits viele keine Lust mehr auf den ganzen Weihnachts-Krimskrams. Doch auf eine Sache, können selbst Weihnachtsmuffel nicht verzichten: Den Christbaum!

Wann stellt man in Österreich den Christbaum auf?

Laut Statista Consumer Insights planen über die Hälfte der Menschen ihren Christbaum bereits Anfang bis Mitte Dezember aufzustellen und zu schmücken. Bei knapp einem Drittel und damit dem Großteil der Bevölkerung, wird dieser traditionell wenige Tage vor Heiligabend platziert. Mit zwölf Prozent der geringste Anteil wartet bis zum 24. Dezember.

Wenn Sie also nicht aus dem gesellschaftlichen Rahmen fallen wollen, ist um den 20. Dezember der ideale Zeitpunkt. Wollen Sie ihn früher aufstellen, sollten Sie einige Dinge beachten, die das grüne Leben Ihres Christbaums verlängern können:

Wer den Baum weit im Voraus gekauft hat, sollte ihn an einem kühlen, schattigen Ort lagern, um ihn möglichst lange frisch zu halten. Am besten eignen sich dazu Balkon, Terrasse und Garage. Schneiden Sie ein dünnes Endstück des Stammes ab und stellen Sie den Weihnachtsbaum in einen gut gefüllten Eimer Wasser. So hält sich der Weihnachtsbaum noch einige Tage, bevor Sie ihn aufstellen.

© Getty Images ×

Christbaum aufstellen: 3 Tipps

Wo stellt man den Christbaum auf?

Der Übergang von der Terrasse rein ins warme Zuhause kann im Dezember ein ganz schöner Schock für den Tannenbaum sein. Daher sollten Sie ihn nicht in der Nähe von Ofen und Heizung aufstellen.

Welche ist die richtige Vorrichtung für den Christbaum?

Der Ständer ist eine der wichtigsten Voraussetzungen für das sichere Aufstellen des Christbaums. Achten Sie darauf, dass er TÜV-geprüft und stabil ist. Manche Ständer haben sogar einen Wassertank, der sich bestens dafür eignet, wenn Sie die den frisch geschlagenen Weihnachtsbaum schon einige Tage vor Heiligabend aufstellen.

Wie hält man einen Weihnachtsbaum länger frisch?

Das Frischhaltemittel, das Sie beim Kauf von Schnittblumen erhalten, erhöht die Haltbarkeit des Christbaums. Zusatztipp: Auch Zucker hält den Baum länger frisch. Hierfür einfach eine Zucker-Waser-Mischung oder einen Spitzer eines Softdrinks (zum Beispiel Sprite) in den Topf gießen.