Lucas Miedler
© getty

Doppel-Hammer!

Miedler schlägt French-Open-Sieger und stürmt ins Paris-Viertelfinale

30.10.25, 14:33 | Aktualisiert: 30.10.25, 15:38
Teilen

Lucas Miedler und Alexander Erler stehen im Doppel-Viertelfinale des Paris Masters! Miedler schlug mit Partner Cabral das Top-Duo Granollers/Zeballos in zwei Sätzen. Ein starkes Ergebnis für die österreichischen Doppel-Spezialisten.

Lucas Miedler hat beim Masters in Paris einen beeindruckenden Sieg gefeiert. Der Niederösterreicher gewann mit Partner Francisco Cabral gegen das Top-Duo Marcel Granollers/Horacio Zeballos mit 7:5, 6:3 und zog ins Viertelfinale ein.

Sieg gegen Grand-Slam-Champions

Der Erfolg ist besonders bemerkenswert: Granollers und Zeballos hatten dieses Jahr die French Open und US Open gewonnen. Miedler/Cabral zeigten eine starke Leistung gegen die erfahrene Konkurrenz.

Erler ebenfalls im Viertelfinale

Bereits zuvor war Alexander Erler mit US-Amerikaner Robert Galloway ins Viertelfinale aufgestiegen. Damit sind beide österreichischen Doppel-Spezialisten in der Runde der letzten Acht vertreten.

Viertelfinale am Freitag

Die Entscheidung fällt am Freitag, wenn beide Österreicher um den Einzug ins Halbfinale kämpfen. Im Einzel erreichte Valentin Vacherot als erster Spieler das Viertelfinale.

