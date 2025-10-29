Miedler & Erler weiter im Pariser Doppel-Achtelfinale

Die österreichischen Doppel-Spezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler sind in Paris ins Achtelfinale eingezogen. Beide gewannen ihre Erstrunden-Matches. Jannik Sinner bewahrte seine Chance auf die Weltranglistenspitze.

Die österreichischen Doppel-Spezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler haben beim ATP-Masters in Paris überzeugt. Beide zogen am Mittwoch ins Achtelfinale ein und zeigten starke Leistungen.

Miedler mit portugiesischem Partner

Der Niederösterreicher gewann mit Francisco Cabral gegen Nuno Borges/Tomas Machac mit 6:3, 7:6. "Nach der intensiven Woche in Wien war das ein sehr solider Auftakt", sagte Miedler. Im Achtelfinale wartet das zweitbeste Doppel der Welt.

Erler triumphiert mit Galloway

Alexander Erler setzte sich mit US-Amerikaner Robert Galloway gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori durch. Der Tiroler gewann mit 7:6(5), 7:5 und zeigte eine starke Leistung.

Sinner jagt Nummer eins

Im Einzel gewann Wien-Sieger Jannik Sinner gegen Zizou Bergs mit 6:4, 6:2. Der Italiener muss das Turnier gewinnen, um noch Jahres-Weltranglistenerster zu werden. Die Konkurrenz um die Spitze bleibt spannend.