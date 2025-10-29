Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. ATP
Lucas Miedler
© gepa

Tennis-Erfolg!

Miedler & Erler weiter im Pariser Doppel-Achtelfinale

29.10.25, 20:16
Teilen

Die österreichischen Doppel-Spezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler sind in Paris ins Achtelfinale eingezogen. Beide gewannen ihre Erstrunden-Matches. Jannik Sinner bewahrte seine Chance auf die Weltranglistenspitze.

Die österreichischen Doppel-Spezialisten Lucas Miedler und Alexander Erler haben beim ATP-Masters in Paris überzeugt. Beide zogen am Mittwoch ins Achtelfinale ein und zeigten starke Leistungen.

Miedler mit portugiesischem Partner

Der Niederösterreicher gewann mit Francisco Cabral gegen Nuno Borges/Tomas Machac mit 6:3, 7:6. "Nach der intensiven Woche in Wien war das ein sehr solider Auftakt", sagte Miedler. Im Achtelfinale wartet das zweitbeste Doppel der Welt.

Erler triumphiert mit Galloway

Alexander Erler
© getty

Alexander Erler setzte sich mit US-Amerikaner Robert Galloway gegen die Italiener Simone Bolelli und Andrea Vavassori durch. Der Tiroler gewann mit 7:6(5), 7:5 und zeigte eine starke Leistung.

Sinner jagt Nummer eins

Im Einzel gewann Wien-Sieger Jannik Sinner gegen Zizou Bergs mit 6:4, 6:2. Der Italiener muss das Turnier gewinnen, um noch Jahres-Weltranglistenerster zu werden. Die Konkurrenz um die Spitze bleibt spannend.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden