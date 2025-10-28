Riesen-Überraschung: Alcaraz in Paris rausgeflogen

Eine faustdicke Überraschung hat es am Dienstagabend beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris gegeben.

Der topgesetzte Carlos Alcaraz, der in Runde eins ein Freilos hatte, musste sich in seinem Auftaktmatch dem Briten Cameron Norrie völlig unerwartet mit 6:4,3:6,4:6 geschlagen geben.

Der 30-Jährige verkürzte im Head-to-Head mit dem Spanier in der La Defense Arena auf 3:5. Dieses Aus gibt Wien-Sieger Jannik Sinner die Chance, zumindest wieder zur Nummer 1 zu werden.

Dazu müsste der Südtiroler, der am Sonntag in der Stadthalle seinen zweiten Titel geholt hat, das Turnier allerdings gewinnen.