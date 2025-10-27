Sinner bestätigt Freundin Laila nach Wien-Triumph

Jannik Sinner hat nicht nur die Erste Bank Open gewonnen, sondern auch seine Beziehung mit Model Laila Hasanovic öffentlich bestätigt. In seiner Siegesrede dankte der Italiener seiner Freundin vor vollem Stadion.

Öffentliches Outing im Stadion

"An alle hier - meine Familie, meine Freundin, meine Freunde und mein ganzes Team zu Hause - vielen Dank für eure Unterstützung", sagte Sinner vor 9.800 Fans in der Wiener Stadthalle. Das Model saß während des gesamten Finals neben Sinners Eltern im Publikum und feierte den Sieg ihres Freundes.

Privates Glück neben sportlichem Erfolg

Die emotionale Szene markierte den ersten offiziellen Auftritt des Paares. Bisher hatte Sinner seine Beziehung mit der 24-jährigen Hasanovic privat gehalten. Nun teilte er sein persönliches Glück mit der Tennis-Welt.

Titel als perfekter Rahmen

Der 3:6, 6:3, 7:5-Sieg gegen Alexander Zverev bot den idealen Rahmen für das Beziehungs-Outing. Sinner gewann seinen zweiten Wien-Titel nach 2023 und den vierten Saisontitel. Die persönlichen und sportlichen Höhepunkte fielen zusammen.

Weiter geht's nach Paris

Jetzt reist Sinner mit seiner Freundin zum Paris Masters, bevor es zu den ATP Finals nach Turin geht. Der Weltnummer zwei verbindet private Erfüllung mit sportlicher Spitzenleistung.