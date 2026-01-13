Alles zu oe24VIP
Ski Alpin - Rennkalender
Marko Pfeifer
Mailand/Cortina 2026

Olympia-Alarm! Unsere Alpin-Herren können nicht alle Startplätze auffüllen

13.01.26, 22:16
Gut drei Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina (6.-22. Februar) rauchen bei den ÖSV-Bossen die Köpfe. Grund ist die neue Quoten-Regelung mit nur zehn Startplätzen für Österreichs Alpin-Herren.

Dass der Ski-Weltverband und die Olympia-Macher bei den Spielen mehr Läufer aus mehr Nationen am Start sehen wollen, könnte auf Kosten von Top-30-Läufern gehen. 

Unter den Leidtragenden: Österreichs Alpin-Herren, die nach dem aktuellen Stand der Dinge nur zehn Teilnehmer in den Kampf um Gold, Silber und Bronze nach Italien schicken dürfen. Das bedeutet wiederum, dass wir vermutlich Alpin-Startplätze leer lassen werden müssen.

Pro Disziplin (Abfahrt, Super-G, RTL, Slalom) darf der ÖSV bei den Alpin-Rennen in Bormio maximal vier Teilnehmer stellen. Bei einem Kader von zehn Rennläufern wird es, so Herren-Cheftrainer Marko Pfeifer, „schwer, alle Disziplinen voll zu besetzen.“ Selbst dann, wenn Allrounder Marco Schwarz neben seinen Sieg-Disziplinen Super-G, Riesentorlauf auch Slalom fährt und möglicherweise sogar die Abfahrt.

Österreich hat zu viele Spezialisten am Start

Unser Problem: Wir haben zu viele Spezialisten – so fährt z. B. Siegläufer Stefan Brennsteiner nur Riesentorlauf, Slalom-Ass Manuel Feller hat in dieser Saison kein einziges RTL-Resultat zu Buche stehen.

Nach dem Slalom-Sonntag in Kitzbühel (25. Jänner) muss unser Team stehen.

Kurios: Brasilien hat dank Superstar Lucas Braathen (wechselte vom norwegischen Ski-Verband), der im RTL und im Slalom im Weltcup vorne mitmischt, drei Quotenplätze. Pfeifer: „Sportlich ist das schon zu hinterfragen.“ Erzrivale Schweiz mit Dreifach-Gold-Favoriten Marco Odermatt (Abfahrt, Super-G, RTL) darf übrigens bei Olympia wie auch Österreichs Damen das Elfer-Kontingent ausschöpfen.

