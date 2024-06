Baumgartner löst mit Tor Krankl ab

Christoph Baumgartner ist mit seinen 1,80 Metern nicht der Größte am Platz, doch wenn er im rot-weiß-roten Trikot vor dem Tor auftaucht, sind alle Gegner mittlerweile gewarnt. Egal ob das Rekord-Tor im März (oe24 berichtete) oder der Treffer und der Assist gegen Serbien, auf "Baumi" ist so gut wie immer Verlass.

Entsprechend unwohl wurde es wohl den heimischen Fans beim Spiel gegen die Schweiz (HIER im Sport24-LIVETICKER), als unsere Nummer 19 nach seinem Tor in der 5. Minute kurz andeutete, dass er nicht weiterspielen könne. Zumindest bis zur Pause spielte der 24-jährige Leipzig-Legionär weiter.

5 – Christoph Baumgartner traf in fünf Länderspieleinsätzen in Folge. Das gelang im Trikot der österreichischen Nationalmannschaft zuletzt Hans Krankl, der 1976 ebenfalls in fünf Einsätzen in Folge traf. Goleador. #SUIAUT pic.twitter.com/kssVhbdP5S