Weltrekord! Baumgartner erzielt schnellstes Tor der ÖFB-Geschichte

Christoph Baumgartner hat sich mit seinem Tor zum 1:0 im ÖFB-Test gegen die Slowakei einen Eintrag in die Geschichtsbücher gesichert.

Christoph Baumgartner hat sich am Samstag einen Eintrag in die Geschichte des internationalen Fußballs gesichert. Der Niederösterreicher traf beim Testspiel der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft in Bratislava gegen die Slowakei bereits in der siebenten Sekunde und erzielte damit nicht nur das schnellste Tor in der Geschichte der rot-weiß-roten Auswahl, sondern weltweit in einem Männer-Länderspiel. Davor hatte laut ORF-Angaben Christian Benteke den Rekord gehalten. Der Stürmer scorte am 11. Oktober 2016 in der WM-Qualifikation in Faro gegen Gibraltar nach 8,1 Sekunden zum 1:0 für Belgien.

Beim Nationalteam kann der 24-Jährige den Alltagsfrust in der deutschen Bundesliga wieder vergessen. Denn seit seinem Wechsel zu RB Leipzig im vergangenen Sommer mangelt es dem Offensivspieler an Spielzeit. Baumgartner ist unter Coach Marco Rose erst acht Mal von Beginn an eingesetzt worden. Immerhin konnte er für die Bullen auch schon vier Treffer erzielen.

Baumgartner im Team mit "Tor-Garantie"

Im rot-weiß-roten Trikot ist er dann aber wie ausgewechselt. Denn seit seinem Länderspiel-Debüt im September 2020 gegen Norwegen war der Treffer in Bratislava bereits der Zwölfte im rot-weiß-roten Trikot. In dem Zeitraum hat kein anderer Spieler mehr Tore im ÖFB-Team erzielt. Kein Wunder, dass Rangnick auch mit weniger Spielpraxis festhält, denn: Wenn Baumgartner für das Nationalteam aufläuft, ist kein Gegner mehr sicher.