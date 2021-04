Offiziell: Neues ÖFB-Auswärtstrikot

"Unser neues Schwarzes" - so betitelt der ÖFB das neue Auswärtstrikot, das nun offiziell ist und schon vor einigen Tagen im Internet auftauchte.

Wie bisher ist das "Leiberl" ganz in schwarz gehalten, weist aber dennoch ein ungewöhnliches Design auf: Das ÖFB-Logo ist über das ganze Trikot verteilt nur angedeutet, dazu im Nacken platziert - auf der Brust findet es sich nicht. Dort sitzt ein dünner rot-weiß-roter Streifen samt dem Schriftzug "Österreich". Ein Design-Element, welches auch bei anderen von "Puma" ausgerüsteten Nationalteams zu finden sein wird.

„Wir haben uns gemeinsam mit PUMA für das neue Auswärtsdress für einschlichtes, innovatives Design entschieden. Die Integration des Wappens in die gesamte Struktur des Trikots ist-im Gegensatz zu den weiterhin in traditionellem Design gehaltenen Heimtrikots -eine Neuinterpretation der Elemente, die ein Teamdress so besonders machen. Dieses Wappen symbolisiert unseren Stolz, und ist durch die Wiederholungsgrafik in jeder Faser des Trikots präsent“, so Mag. Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Das PUMA Auswärtstrikot des ÖFB, ist ab dem 22. April exklusiv im ÖFB-Online Shop erhältlich, bevor es am 24. April weltweit verfügbar sein wird.