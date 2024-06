Rangnick: "Jetzt müssen wir gegen Polen gewinnen"

Stimmen nach der 0:1-EM-Niederlage

Energische Zweikämpfe, Topchancen auf beiden Seiten und das nötige Quäntchen Glück für die Franzosen – so lässt sich Österreichs erster EM-Auftritt in Deutschland zusammenfassen. Trotz eines kämpferischen Auftritts mussten sich unsere tragischen Helden am Ende aber mit 0:1 geschlagen geben.

Baumgartner: »Werden sicher nicht aufgeben«

Konrad Laimer: „Es ist am Ende egal, wie das Gegentor passiert. Wir haben im Großen und Ganzen unsere Ansätze gezeigt. Wir haben auch unsere Momente gehabt, haben es aber nicht sauber zu Ende gespielt. Es hat das nötige Momentum im Abschluss gefehlt. Jetzt gilt es zu regenerieren und dann am Freitag das Spiel gegen Polen zu gewinnen.“

Christoph Baumgartner: „Viel können wir uns nicht vorwerfen. Ich glaube, dass wir über weite Strecken nicht die schlechtere Mannschaft waren. Wir haben noch alle Chancen. Polen wird ein ganz wichtiges Spiel, das sollten wir gewinnen. Wir werden sicher nicht aufgeben, das ist nicht unsere DNA.“

Marcel Sabitzer: „Wir haben gekämpft bis zum Schluss, aber das Zwingende nach vorne hat gefehlt. Der Trainer hat nach der Partie kurz mit uns gesprochen, dass er kämpferisch und von der Mentalität zufrieden ist. Wir werden es nun gut analysieren und gegen Polen dann den Dreier holen.“

Didier Deschamps: „WIr haben uns ein bisschen schwer getan in den ersten 15 Minuten. Wir hatten dann auch selber die Riesenchance in Führung zu gehen. Wenn wir das geschafft hätten, hätte es anders ausgeschaut. Aber wir haben in 100 Minuten kein Gegentor gegen die Franzosen kassiert und nicht 0:3 verloren, sondern es selber gemacht. Jetzt haben wir die Situation, die wir bereits nach der Auslosung realistisch erkannt haben, wir müssen die nächste Partie gegen Polen gewinnen.“