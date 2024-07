Setzt Rangnick weiterhin auf Werbe-Buddy?

US-Legionär als Alternative zu ÖFB-Rekordspieler Arnautovic

Wer aus Berlin nach Wien zurückkehrt, den holt am Flughafen Schwechat das Thema Arnautovic ein, weil die Werbung über dem Gepäckband nicht zu übersehen ist. Zunächst Servus TV, dann Ralf Rangnick und Arnautovic für Immo United, das Unternehmen von Vienna-Vizepräsident Roland Schmid. Und da kommen einem ganz komische Gedanken. Etwa die über eine Veranstaltung auf der Hohen Warte vor acht Wochen, bei der Rangnick Schmid via Mikrofon sagte, dass auf beide noch viel Arbeit warte, bis hier das neue Nationalstadion entstehe. Das war noch sehr untertrieben. Derzeit erfüllt die Hohe Warte nicht einmal die Kriterien für die Bundesliga.

Und dann fragt man sich, wen Rangnick eigentlich als Alternative zu Werbepartner Arnautovic für Nations League und WM-Qualifikation im Kopf haben könnte.

Trägt MLS-Legionär Wolf bald ÖFB-Trikot?

Ob er sich an Hannes Wolf erinnert? Die Karriere des 25-jährigen Grazer Offensivspielers verfolgte er als Sportchef von Salzburg und RB Leipzig, fixierte auch den Wechsel nach Leipzig, bevor der Knöchelbruch bei der U21-EM 2019 Wolfs Karriere stoppte. Zu Beginn seiner Teamchefzeit 2022 dachte Rangnick an Wolf. Da war er Leihspieler von Mönchengladbach bei Swansea City. Jetzt gehört er New York City, fand dort in die Spur. Vier Tore und fünf Assists sind seine Bilanz nach 21 Spielen in der Major Soccer League, New York City liegt als Vierter voll auf Play-off-Kurs, vor der New Yorker Bullen-Filiale. Warum also nicht ein Debüt im roten Teamtrikot?

Wer derzeit eines kaufen will, hat Pech: „Österreichweit ausverkauft“, teilte die Verkäuferin der Intersport-Filiale in der Wiener Shopping City Nord mit. Und dass Teamausrüster Puma kein Datum für Nachlieferungen nannte: „Das Teamtrikot ist derzeit wie neues Gold!“ Aber leider bei der EM nicht mehr zu sehen. Nur heute in Schweizer Version.