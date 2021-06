ÖSTERREICH-Experte Frenkie Schinkels nach der Pleite gegen die Niederlande.

Man hat gesehen: Die Holländer haben mehr Qualität als Österreich. Unser Team hat gegen Holland Mut bewiesen. Nur Mut reicht gegen so eine Mannschaft aber nicht. Am Ende war diese Pleite eine Frage der Qualität. Holland war ballsicherer und besser im Siel nach vorne. Uns fehlen in der Offensive die Idee, wir sind zu sehr abhängig von Einzelaktionen -und genau deshalb hat Marko Arnautovic an allen Ecken und Kanten gefehlt.

Auch David Alaba war längst nicht so souverän wie beim Sieg gegen Nordmazedonien. Am Ball ist er für mich einer der besten Innenverteidiger der Welt, im Defensivverhalten ist er allerdings immer für eine Unsicherheit gut. So war es auch beim unglücklichen Elferfoul gegen Holland.

Der Aufstiegs-Traum ist noch voll am Leben

Trotzdem: Das Achtelfinale ist noch absolut in Reichweite. Wir können und werden die Ukrainer schlagen - vor allem, weil dann auch ein vollmotivierter Arnautovic wieder dabei ist. Ich glaube, dass wir den Aufstieg schaffen. Das ist und bleibt das große EURO-Ziel. Alles, was danach kommt, ist Draufgabe.