So viel casht Cristiano Ronaldo pro Insta-Post

Das Social-Media Planungs- und Analyseunternehmen Hopper HQ hat die Instagram-Auftritte diverser Stars analysiert und berechnet, wie viel sie für ein Posting verlangen könnten. Cristiano Ronaldo steht auf der "Instagram Rich List" nun auf Platz eins und lässt Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (Platz 2) alt aussehen. Der portugiesische Weltfußballer soll rund 1,35 Millionen Euro pro Post (!) einsacken!

Cristiano Ronaldo has topped Instagram's rich list for the first time.



The research has estimated how much each celebrity can make per post ???? pic.twitter.com/F9BYw1OeDl