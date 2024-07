Schweizer Karriere-aus: Shaqiri tritt aus Nationalteam zurück

Der 32-Jährige Fußball-Star Xherdan Shaqiri teilte am Montag mit, dass die EURO- Spiele seine letzten als Teil des Schweizer Nationalteams gewesen sind und er somit die Nationalmannschaft verlässt.

Nach 125 Länderspielen und 32 Toren beendet Xherdan Shaqiri seine Karriere in der Schweizer Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der 32-Jährige am Montag bekannt. "Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: Danke, Merci, Grazie, Faleminderit", schrieb Shaqiri auf Instagram mit einem CH und rotem Herz.

Eine Ära geht zu Ende

Bei sieben großen Turnieren war der aus dem Kosovo stammende Shaqiri in vierzehn Jahren fester Bestandteil und Leistungsträger der "Nati". Auf Clubebene kickte er u.a. für Basel, Bayern München, Liverpool, Stoke City und Inter Mailand. Seit seinem Wechsel in die USA zu Chicago Fire 2022 war seine Rolle zwar kleiner geworden, auch als Ersatzspieler wie zuletzt bei der EM in Deutschland brillierte er aber etwa mit einem herrlichen Tor beim 1:1 in der Vorrunde gegen Schottland.

Rekord- Spieler

Mit seinen 125 Länderspielen ist Shaqiri der Schweizer mit den zweitmeisten Einsätzen nach Granit Xhaka (130). Unerreicht ist er, wenn es um Schweizer Endrunden-Tore geht. Zehnmal traf er bei Welt- und Europameisterschaften - gleichmäßig verteilt, was auch international gesehen Spitzenklasse ist. Neben ihm haben nur noch sechs andere Spieler fünf oder mehr Treffer sowohl bei der EM als auch WM geschossen: Michel Platini, Jürgen Klinsmann, Zinedine Zidane, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo und Romelu Lukaku.