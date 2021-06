Das sind die Gastro-Hotspots der Türkei-Fans

Heute startet die EURO 2020! Zum Auftakt trifft die Türkei auf Italien. An diesen Gastro-Orten erlebt man die EM-Stimmung der Türkei hautnah.

Mit einjähriger Verzögerung fällt der Startschuss zur paneuropäischen EM-Endrunde in der "Ewigen Stadt". Die Türkei bekommt es heute im Auftaktspiel (ab 21.00 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker) mit den hoch gehandelten Italienern im Römer Olympiastadion zu tun.

Auch in Wien wird es heute richtig zur Sache gehen. In Österreich leben rund 100.000 Menschen mit türkischer Abstammung - rund 40.000 in Wien. Zahlreiche Türkei-Fans dürfen heute ihre Mannschaft in zahlreichen Bars und Restaurants anfeuern. Die Gastro-Öffnungszeiten wurden jüngst bis 0 Uhr verlängert. Einem super EM-Abend steht nichts mehr im Wege.

Türkei-Fans in Favoriten und Ottakring

Besonders in Favoriten und Ottakring ist die Begeisterung der türkischen Fans groß. Das Kent Restaurant in Ottakring ist als Hotspot bekannt. Ebenso die Dirilis Shisha Lounge. Im 10. Wiener Gemeindebezirk befinden sich das Damak Etli Ekmek Grill Restaurant und das Köy Restaurant. Sollte Außenseiter Türkei gegen Italien gewinnen, wird es auf der Favoritenstraße viele türkische Fan-Gesänge geben.

In Niederösterreich kommen türkische Fans in Wiener Neustadt auf ihre Kosten. Dort werden in der Dejavu Cocktail Lounge und der Novum Lounge zahlreiche Fußballbegeisterte erwartet.

Die Squadra Azzurra hat sich unter Trainer Roberto Mancini wieder zu einer Macht im Fußball entwickelt. Die Türken rechnen sich dennoch Chancen auf eine Überraschung zur EM-Ouvertüre aus.

Das sind die Gastro-Hotspots für Türkei-Fans:

Wien:

10. Bezirk Favoriten: Damak Etli Ekmek Grill Restaurant (Leibnitzgasse 15), Köy Restaurant (Quellenstraße 124)

16. Bezirk Ottakring: Kent Restaurant (Brunnengasse 67), Dirilis Shisha Lounge (Hippgasse 11)

Niederösterreich:



2700 Wiener Neustadt: Dejavu Cocktail Lounge (Ungargasse 8), Novum Lounge (Lerchenfelder Gürtel 26-28)

2540 Bad Vöslau: Room Forty (Wiener Neustädter Str. 97)

2435 Ebergassing: Dejavu Cocktail Lounge (Leopold Figl-Gasse 1)