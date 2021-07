Wer bei der EM-K.o.-Phase Weiß trägt, scheint unschlagbar zu sein.

Weiße Trikots sind in der K.o.-Runde dieser Fußball-EM bisher der Glücksbringer. Neunmal trat ein Team in den zwölf Spielen des Achtel- und Viertelfinales bisher mit weißen Leiberln an, alle neun gewannen. Dagegen hatten es Mannschaften mit roten Trikots schwer. Von sechs gewann nur eine: Belgien gegen Portugal, deren Trikots zwar sehr hell waren, aber hellgrün und nicht weiß.

Danach verloren die Belgier gegen Italien - das an dem Tag in Weiß spielte. Im Achtelfinale trug die "Squadra" Blau und besiegte die in Rot gewandete ÖFB-Auswahl. Die Schweiz und Tschechien wiederum hatten im Achtelfinale in Weiß gewonnen und verloren anschließend im Viertelfinale mit roten Trikots gegen weiß gekleidete Gegner.