"Three Lions" spazieren ins Halbfinale

England siegt souverän mit 4:0 gegen Ukraine und kracht im Halbfinale auf ein euphorisches Dänemark.

Der große Favorit hat seine Pflicht souverän erfüllt! England schießt die Ukraine 4:0 ab und stürmt erstmals seit 1996 wieder ins EM-Halbfinale. Der große Traum vom ersten EM-Titel lebt. Vor allem dank Stürmer Kane ... Schon in der vierten Minute spielte Sterling den Superstar schön frei und Kane drückte den Ball zum 1:0 über die Linie.

Die Ukraine kämpfte aber tapfer. Pickford parierte gegen Yaremchuk (17.). Bei einem Distanz-Kracher von Rice war Ukraine-Goalie Bushchan zur Stelle (34.). Sancho ließ die Top-Chance aus (40.). Nach der Pause zeigte sich der Weltmeister von 1966 dann eiskalt. Shaw bringt einen Freistoß zur Mitte, Abwehrspieler Maguire steigt am höchsten und köpft zum 2:0 ein (46.).

Kane erhöht, Henderson setzt den Schlusspunkt

Nur vier Minuten später bediente Shaw Kane und der traf mit dem Kopf zum 3:0 (50.).

Die Ukraine in Schockstarre – und England weiter voll im Angriffsmodus! Nach einer Ecke von Mount war Henderson zur Stelle und köpfte ein – 4:0 (63.).

Jetzt schalteten die „Three Lions“ einen Gang zurück. Kane wurde in der 73. Minute unter tosendem Applaus ausgewechselt. Bei den Ukrainern probierte es Makarenko, Pickford klärte aber souverän (74.). Sancho wurde von Mykolenko gestoppt (82.). Das war‘s! England stürmt mit einer Gala erstmals seit 25 Jahren wieder ins EM-Halbfinale, wo man am Mittwoch in London auf Dänemark trifft. Für Sensations-Team Ukraine ist im Viertelfinale Endstation.