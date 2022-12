Besucherzahlen in Katar weit hinter den Erwartungen

Die Zuschauerzahlen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar liegen klar hinter den Erwartungen.

Katar hat laut einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Bericht der WM-Organisation in den ersten zwei Wochen des Turniers knapp über 765.000 internationale Gäste begrüßt. Diese Zahl liege in der Prognose klar unter jenen 1,2 Millionen, die das Emirat für das gesamte WM angepeilt hatte. Ab dem Viertelfinale ist eine eklatante Steigerung bei nur noch acht Partien nicht mehr zu erwarten.

Die Organisatoren hatten Reuters zufolge in der Gruppenphase mit den meisten Besuchern gerechnet. Laut dem Bericht wurden in den ersten 17 WM-Tagen exakt 765.859 internationale Besucher gezählt, mehr als die Hälfte davon ist inzwischen wieder abgereist. Ein Offizieller, der nicht genannt werden wollte, bestätigte die Zahlen. Auf Anfrage von Reuters äußerte sich das OK bisher nicht offiziell dazu.