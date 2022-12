England kann wieder auf Rice setzen

Englands Mittelfeldspieler Declan Rice ist zwei Tage vor dem WM-Viertelfinale gegen Frankreich ins Training zurückgekehrt.

Der 23-Jährige hatte am Mittwoch wegen Unwohlseins gefehlt. "Er ist wieder fit, hat heute mit uns trainiert. Falls etwas passiert, bin ich aber bereit, für ihn einzuspringen", sagte Kalvin Phillips am Donnerstag im Teamcamp der "Three Lions" in Al Wakrah. Ist Rice fit, wird am Samstag (20.00 Uhr) ein Startelf-Einsatz gegen den Weltmeister erwartet.

Bei der EM 2021 spielten Rice und Phillips noch gemeinsam im defensiven Mittelfeld. Diesmal ist wegen Jordan Henderson und Jude Bellingham nur für einen Platz. Das ist bisher Rice, Phillips war vor dem Turnier immer wieder verletzt. "Ich habe hart gearbeitet und hoffe, dass ich gegen Frankreich dabei sein kann. Ich bin jetzt fit genug", stellte Phillips klar. Seinen Mitspieler Rice nannte er einen "guten Freund". England strebt wie bei der WM 2018 und der EM 2021 einen Einzug ins Halbfinale an.