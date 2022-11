Große Geste: Japaner putzten nach Sensationssieg Kabine selbst

Es war einer der Überraschungen der WM in Qatar, der 2:1 Überraschungssieg der Japaner gegen die favorisierten Deutschen. Japans Trainer Hajime Moriyasu lobte die Leistung seiner Mannschaft und bezeichnete den Sieg als einen "historischen Moment". Nach dem Spiel sagte er: "Ich glaube, es ist ein historischer Moment, ein historischer Sieg, um es vorsichtig auszudrücken. Wenn ich an die Entwicklung des japanischen Fußballs denke, haben wir uns weiterentwickelt.

Doch große Gesten gab es auch nach dem Spiel. Zunächst blieben einige Japan-Fans im Stadion, um den Müll, der während des Spiels produziert wurde, aufzuräumen. Auch in der Kabine der Japaner wurde geputzt. Die Spieler säuberten nach dem Sieg ihre Kabine und hinterließen zudem eine Nachricht auf Arabisch.

????????????⚽️ Team spirit, commitment, and respect - on and off the pitch. https://t.co/Pc9cjWp1l4

— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) November 24, 2022