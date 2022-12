× Mega-Wirbel um dieses Japan-Tor

Millimeter-Drama: Dieses japanische Tor kostete Deutschland den Aufstieg ins Achtelfinale.

Deutschland hat sich wie vor vier Jahren vorzeitig von der Fußball-Weltmeisterschaft verabschiedet. Ein 4:2 (1:0) gegen das ebenfalls gescheiterte Costa Rica nach einem turbulenten Schlagabtausch in der zweiten Spielhälfte war für das Team von Hansi Flick zu wenig. Da Japan im Parallelspiel am Donnerstagabend Spanien schlug, blieb dem Weltmeister von 2014 in der Gruppe nur Platz drei.

Japan profitierte dabei von einer wahren Millimeter-Entscheidung. Nachdem Doan kurz nach der Pause zum Ausgleich traf, legten die Asiaten nur wenige Minuten später nach. Tanaka wuchtete den Ball aus kurzer Distanz ins Tor. Der Ball schien beim Zuspiel von Kaoru Mitoma von hinter der Torlinie zu kommen. Nach zweiminütigem Studium der Bilder gab der Video-Assistent (VAR) den Treffer allerdings.

Für ORF-Experten Thomas Steiner war das Tor allerdings irregulär. Der langjährige Schiedsrichter vermutet, dass dem VAR auch keine anderen Bilder gezeigt wurden als den Zuschauern im TV. Und auf diese Fernsehbildern sieht es eher so aus, als wäre der Ball schon mit vollem Umfang im Aus gewesen.