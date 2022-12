Ronaldo muss im Viertelfinale erneut auf die Bank

Portugals Superstar Cristiano Ronaldo musst sich im Viertelfinale der Fußball-WM in Katar gegen Marokko am Samstag(ab 16 Uhr im Sport24-Liveticker) neuerlich mit der Reservistenrolle zufriedengeben. Trainer Fernando Santos bot wie schon beim Achtelfinal-6:1 im gegen die Schweiz anstelle des 37-jährigen Kapitäns Goncalo Ramos auf, der zuletzt drei Tore schoss. Einzige Änderung ist der Wechsel im defensiven Mittelfeld, wo Rúben Neves William Carvalho ersetzt.

⏲ Chegou a HORA: Este é o nosso 11 Inicial para hoje! ???????????? #VesteABandeira



⏲ It's TIME: This is our Starting 11 for today! ???? #WearTheFlag pic.twitter.com/i7N6khiFag