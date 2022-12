Vor Halbfinale: Dieses Land ist laut Buchmachern jetzt Favorit

Nur noch vier Teams kämpfen um die WM Krone in Katar. Wir fassen für Sie die aktuellen Wettquoten zusammen. Laut den Buchmachern gibt es zwei klare Favoriten auf den Titel.

Dienstag und Mittwoch steigen die beiden Semifinalpartien bei der Weltmeisterschaft in Katar. Vizeweltmeister Kroatien trifft mit Luka Modrić auf Argentinien und Lionel Messi. Am Mittwoch prallen die WM-Überraschung Marokko und Titelverteidiger Frankreich aufeinander.

Vor dem Halbfinale kristallisieren sich für die Buchmacher zwei klare Favoriten auf den WM-Titel heraus. Laut Bet Austria gibt es für den Titelverteidiger Frankreich gerade einmal eine Quote von 2.10 für den erneuten Titel. Damit ist die Grande Nation für die Buchmacher der absolute Topfavorit auf den Titel. Knapp dahinter rangiert Argentinien mit einer Quote von 2.70 auf den Turniersieg. Geht es also nach den Buchmachern, ist ein Finale Frankreich-Argentinien die wahrscheinlichste Variante.

Doch auch die Außenseiter dürfen nicht vergessen werden. Kroatien bewies bereits bei der letzten WM, als man das Finale erreichte, dass nominelle stärkere Gegner kein Hindernis ist. Für den ersten WM-Titel Kroatiens gibt es aktuell eine Quote von 8.50. Der krasse Außenseiter unter den letzten vier Mannschaften ist der afrikanische Vertreter Marokko. Für einen Turniersieg gibt eine Quote von 10.00. Aussichtslos ist diese Wette keineswegs. Marokko kassierte bei der WM noch kein Tor von einer gegnerischen Mannschaft und schaltete im Laufe des Turniers bereits die Mitfavoriten Spanien und Portugal aus. Ein WM-Titel der Marokkaner wäre aber eine ähnliche Sensation wie der EM-Titel Griechenlands 2004.