Zieht Miss Kroatien heute komplett blank?

Die Miss Kroatien verdreht den katarischen Scheichs bei der WM den Kopf. Was hat sie heute vor?

Ivana Knöll, 30, ist der Edelfan der kroatischen Nationalmannschaft. Bei jedem Spiel ist sie live dabei und zieht dabei so einige Blicke auf sich. Die Kroatin ist ein echter Superfan, bereits bei den beiden vergangenen Weltmeisterschaften 2014 in Brasilien und 2018 in Russland unterstützte sie ihr Team lautstark. Doch die junge Frau sorgt eher mit ihren knappen Outfits und Tanzeinlagen bei den Spielen für Aufsehen.

Knöll sorgt in Katar für Wirbel

Auch bei der WM in Katar sorgt die Miss Kroatien für Aufregung im islamisch-konservativen Königreich. Beim ersten Spiel trug sie ein Kapuzen-Outfit mit tiefem Dekollette, beim zweiten Match ein sehr knappes Kleid in Landesfarben.Auch beim dritten Gruppenspiel gegen Belgien war Knöll wieder live vor Ort. Ein Foto, das nach dem Spiel veröffentlicht wurde, zeigt katarische Männer, die schmunzeln heimlich Fotos von dem 30-jährigen Model machten.

Viele stellen sich nun die Frage: Was hat der kroatische Superfan heute beim Achtelfinale zwischen Kroatien und Japan vor?