10.000 Leck-Tücher für Olympia-Asse

Wo, wenn nicht in der Stadt der Liebe und bei olympischen Höchstleistungen. Bei den Spielen in Paris werden 10.000 Leck-Tücher an die Athleten verteilt.

Sie kämpfen um Medaillen und der Rest ist das Tuschel-Thema bei Olympia: Sex im Olympischen Dorf. Safer Sex Damit neben den Sportstätten nichts schief geht, wird bei Olympia viel Wert auf Safer Sex gelegt. Die englische Zeitung „Guardian“ fragte gar: „Werden Paris 2024 die versextesten Spiele aller Zeiten?“ Kondome Die Organisatoren sind auf alles vorbereitet und kümmern sich um die Athleten: 200.000 Männer-Kondome, 20.000 Frauen-Kondome und 10.000 Dental Dams werden verteilt. Dental Dams sind auf Deutsch Leck-Tücher. Latex-Schutz Die Latex-Tücher sollen Infektionen wie z.B. von Chlamydiem verhindern, wenn ein Mann eine Frau oral befriedigt - oder eine Frau eine Frau.