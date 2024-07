Fußball-Thriller: Argentinien gleicht in letzter Minute aus

Anpfiff für Fußball- Olympia. Spanien holte sich unbeschwert gegen Usbekistan das 2:1. Für Argentinien verlief das Match gegen Marokko (2:2) vermutlich anders als geplant.

Heute Nachmittag erfolgte der Anstoß zu Olympia in Fußball. Spanien hatte ein Match gegen Usbekistan zu bewältigen und auf die Marokkaner warteten die diesjährigen Copa America Sieger: die Argentinier.

Spanische Siegessträhne geht weiter

Spanien, der frische Europameister, startete auch in das olympische- Fußballturnier mit einem Sieg. Mit 2:1 besiegten sie Usbekistan in Frankreichs Hauptstadt. Auch zwei bereits aus der EURO bekannten Gesichter, Baena und Fermin, standen heute in der Startelf auf dem Feld.

Holpriger Start für Argentinien

Argentiniens unentschieden gegen Marokko gestaltete sich etwas durchwachsen. Nachdem der Spielstand lange bei 2:1 für Marokko stand, versenkte Medina erst in der Verlängerung, nach mehreren Anläufen den Ball im Tor und sorgte somit für den Ausgleich.