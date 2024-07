Kerber überrascht bei Olympia

Bei dem letzten Turnier ihrer Karriere lässt Angelique Kerber noch einmal alles am Platz und schafft sogar den Einzug ins Viertelfinale.

Tennis- Star Angelique Kerber will mit Ende der Olympischen Spiele auch ihrer langjährigen Karriere ein Ende setzen. Angelique setzte sich heute erneut durch. Die Kanadierin Leylah Fernandez war es diesmal die sich gegen Kerber geschlagen geben musste. Durch diesen Sieg sicherte sich der deutsche Tennis- Star den Einzug in das Viertelfinale, damit hätte selbst sie nicht gerechnet. Die Freude über den Erfolg war jedoch groß: "Ich hätte vor einer Woche nicht gedacht, dass das alles hier so laufen wird.", "Besser kann ich es mir nicht vorstellen, wie es gerade läuft, egal, wie es weitergeht. Am Ende versuche ich wirklich alles zu genießen."

Ohne Druck geht es besser

Der 3 Fachen Grand Slam Siegerin und Mutter einer Tochter scheint der Druckabfall aufgrund des angekündigten Karriere- Endes gut zutun. Die Olympischen Spiele hat die Athletin wohl schon immer genossen, dieses Jahr geht sie etwas entspannter an die ganze Sache heran, das liegt nicht zuletzt auch an den Aussichten nach Olympia "Deshalb weiß ich auch, ich kann nochmal alles hier lassen und danach habe ich einen etwas längeren Urlaub und kann dann regenerieren" .