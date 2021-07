Kurios: Olympioniken müssen auf Karton-Betten schlafen

Das strikte Sex-Verbot bei Olympia soll der Grund für die unbequeme Maßnahme sein. Die Athleten die in Tokio ihre Zimmer betreten, staunen wohl nicht schlecht, wenn sie ihren Schlafplatz sehen. Denn die Betten sind aus dickeren Karton und nur für eine Person gedacht. Das Bett wurde von der japanischen Firma Airweave hergestellt, inklusive Matratzen. Insgesamt 18.000 Betten soll die Firma nach Tokio geliefert haben.

Sex dient schon jahrelang als traditioneller Zeitvertreib unter den Olympioniken. Das wollte das IOC dieses Jahr aufgrund der angespannten Corona-Situation in Japan verhindern. Bis jetzt machen sich die Sportler über die Maßnahme eher lustig, als dass sie ihre alten Betten vermissen. US-Leichtathletik-Star Paul Chelimo scherzt auf Twitter über das Papp-Gestell.

Hier zeigt Chelimo seinen Schlafplatz und daneben, wie er nach Olympia aussehen könnte.

Those who pee???? on the bed are at risk here,once the carton box is wet the bed falls over esp it will suck if its a night before finals????????

Später macht er sich noch über Bettnässer sorgen. "Die Bettnässer haben das Risiko hier, dass ein nasser Karton zusammenfallen könnte, ganz besonders dumm könnte es in der Nacht vor einem Finale sein", so der Amerikaner.

I’m pretty sure I will be sleeping on the floor,I will sell my bed to @KDTrey5 or one of the Basketball players in case theirs collapse, anyways sleeping on the floor is not new to me????????