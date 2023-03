Mexiko bemüht sich um Olympische Sommerspiele 2036 oder 2040

Mexiko will die Olympischen Sommerspiele im Jahr 2036 oder 2040 ausrichten. Außenminister Marcelo Ebrard und die Vorsitzende des mexikanischen Olympischen Komitees, Mary José Alcalá, überreichten IOC-Präsident Thomas Bach am Freitag in Lausanne eine entsprechende Absichtserklärung.

Das Internationale Olympische Komitee ist nach eigenen Angaben mit rund zehn Ländern über die Ausrichtung der Spiele 2036 im Gespräch, darunter Ägypten, Großbritannien, Indien und Südkorea. Die Sommerspiele 2036 sind die nächsten, die zu vergeben sind. Die Spiele im Sommer 2024 finden in Paris statt, vier Jahre später ist Los Angeles Gastgeber, 2032 Brisbane in Australien. Mexiko verfüge in verschiedenen Städten und Regionen über die notwendige sportliche und touristische Infrastruktur, um die Olympischen Spiele auszurichten, hieß es in der Absichtserklärung. Das lateinamerikanische Land hatte bereits 1968 die Sommerspiele ausgerichtet. Mexiko gehört außerdem neben den USA und Kanada zu den Ausrichtern der nächsten Fußball-Weltmeisterschaft 2026.