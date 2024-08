Schubert beeindruckt mit Halbfinal- Einzug

Der Österreichische Kletterer Jakob Schubert geht am Mittwoch, im Halbfinale, an sechster Stelle an den Start und zählt somit zur Spitzengruppe.

Ein erfolgreicher Start für den Österreichischen Olympia Teilnehmer Jakob Schubert. Dem 33- Jährigen ist es heute gelungen sich für das Halbfinale, in der Disziplin Bouldern und Lead, zu Qualifizieren. Das Kletter- Talent schaffte es sensationelle 44,7 Punkte zu erreichen und geht somit im Halbfinale auf Platz 6 an den Start. Am Mittwoch findet die Entscheidung statt, ob es ihm gelingt sich in die nächste Runde, das Finale, zu Klettern. Eine Medaille ist möglich Bereits bei den Olympischen Spielen 2021 gelang es Schubert sich eine Medaille zu holen, er zählt demnach auch in Paris zu einer der Medaillen -Hoffnungen für Österreich. Seinen "Sorgen- Bewerb" hat er mit heute hinter sich gebracht und sich im Spitzenfeld angesiedelt. Im Halbfinale, am Mittwoch, muss er den sogenannten "Vorstieg" meistern, welche seine Paradedisziplin ist.