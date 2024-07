Altenhuber/Tiefenthaler retten sich ins Semifinale

Die Ruderinnen Louisa Altenhuber/Lara Tiefenthaler haben bei den Olympischen Spielen in Vaires-sur-Marne im Leichtgewichts-Doppelzweier den angepeilten Sprung ins Semifinale geschafft.

Das rot-weiß-rote Duo belegte am Montag im Hoffnungslauf nach einer starken Leistung in 7:17,77 Minuten den zweiten Platz, wodurch sie sich ihr Olympia-Ziel eines Top-12-Platzes erfüllten. Das Semifinale der besten zwölf Boote findet am Mittwoch statt, das Finale am Freitag.

"Ich bin überwältigt, das ist sicher unser größter Erfolg und das kann uns niemand mehr nehmen. Wir sind super-happy", sagte die 29-jährige Altenhuber überglücklich im ORF-Interview. Tiefenthaler war ebenfalls zufrieden. "Unser großes Ziel haben wir erreicht und wir sind irrsinnig glücklich darüber", sagte die 24-Jährige.

Halbfinale am Mittwoch

Für das Semifinale am Mittwoch (11.44 Uhr) will sich das Duo nicht zu viel Druck machen. "Da müssen und wollen wir die Erwartungen niedrig halten", betonte Tiefenthaler. "Wir haben nichts zu verlieren." Ein Einzug ins A-Finale der besten Sechs sei mit Blick auf die bisherigen Zeiten aber "wirklich unrealistisch", eine Top-Ten-Platzierung ist aber in Reichweite. "Wir dürfen noch einmal zwei Rennen auf dieser unglaublichen Sportbühne zeigen", sagte Altenhuber voller Vorfreude.

Im Hoffnungslauf, in dem sich die besten drei Boote für das Semifinale qualifizierten, mussten sich Altenhuber/Tiefenthaler einzig dem polnischen Duo Martyna Radosz/Katarzyna Welna (7:16,26) knapp geschlagen geben. Im Vorlauf am Sonntag hatten die beiden Österreicherinnen mit Rang vier und einer Zeit von 7:24,14 Min. den direkten Semifinal-Aufstieg verpasst, angesichts der starken Konkurrenz aber Kräfte gespart.