Argentiniens Fußballer heiß auf Olymnpia-Gold und das Triple

Die Olympischen Sommerspiele in Paris werden zwar offiziell erst am Freitag eröffnet, schon zwei Tage früher allerdings rollt beim Eröffnungs-Spiel Argentinien gegen Marokko (15 Uhr, live in ORF1) der Fußball. Nach WM und Copa wollen die "Gauchos" nun Olympia-Gold.

Am Mittwoch startet die Gruppenphase der Männer, einen Tag später steigen auch die Frauen ein. In Abwesenheit von Titelverteidiger Brasilien peilt Argentinien nach WM- und Copa-America-Titel ein besonderes Triple an. Das gilt auch für Spaniens Frauen, die amtierende Weltmeisterinnen und Nations-League-Siegerinnen sind.

Otamendi will Argeninien zu Gold führen

Die "Albiceleste" möchte wie 2004 und 2008 (damals mit Lionel Messi) olympisches Gold holen. Argentinien verfügt in Paris über das nötige Talent. Angeführt wird dieses von den Weltmeistern Nicolas Otamendi - der Innenverteidiger von Benfica ist mit 36 Jahren der älteste Akteur des Turniers - und Stürmer Julian Alvarez von Manchester City. Auch Torhüter Geronimo Rulli und Thiago Almada waren 2022 beim WM-Sieg dabei.

Gecoacht wird das Team von Doppel-Olympiasieger Javier Mascherano, er soll das Puzzle zum Gold-Triple vervollständigen. Gruppe B mit Marokko (mit PSG-Star Achraf Hakimi), dem Irak und der Ukraine sollte keine allzu große Hürde für die "Gauchos" darstellen, zumal die Top zwei ins Viertelfinale aufsteigen.

Frankreich-Kapitän Lacazette jagt bei Heim-Olympia Edelmetall

Gastgeber Frankreich und Spanien, das in Tokio Silber holte, gelten als die Mitfavoriten im Kampf um Edelmetall. Auch ohne Kylian Mbappe verfügt Trainer Thierry Henry über eine schlagkräftige Elf (U23-Spieler plus drei Ältere), darunter Bayern-München-Neuzugang Michael Olise. Kapitän ist Alexandre Lacazette. "Wir haben großen Ehrgeiz und wollen eine Medaille", erklärte der 33-jährige Lyon-Stürmer, dessen Elf auf die USA, Neuseeland und Guinea (mit Naby Keita) trifft. Es wäre das erste olympische Edelmetall für Frankreichs Kicker.

Die Spanier von Trainer Santi Denia verzichteten auf jegliche Routiniers, ältester Spieler ist der 24-jährige Bologna-Verteidiger Juan Miranda. Nachdem die EM Lamine Yamal und Nico Williams eine große Bühne geboten hat, könnte in Paris die Stunde der Barcelona-Jungspunde Fermin Lopez (ebenfalls EM-Teilnehmer) und Pau Cubarsi schlagen. Ägypten, die Dominikanische Republik sowie Usbekistan warten in der Vorrunde.

Salzburg-Legionär Oskar Gloukh mit Israel mit von der Partie

Österreich ist indirekt im Turnier vertreten: Salzburg-Legionär Oskar Gloukh ist mit Israel dabei, LASK-Verteidiger Maksym Talowjerow - der auch schon im EM-Kader stand - tritt für die Ukraine an. Das Finale findet am 9. August im Pariser Prinzenpark statt (18.00 Uhr).

Jennifer Hermoso startet bei Spaniens Olympia-Debüt

Bei den Frauen gibt es unter zwölf Teilnehmern einen größeren Favoriten-Kreis. Rekord-Olympiasieger USA, Debütant Spanien, Deutschland oder Frankreich rittern um einen Top-3-Platz genauso wie Japan, Brasilien oder Titelverteidiger Kanada. Nur Europameister England sowie Schweden, die Zweiten von Tokio, fehlen von den ganz großen Namen.

Apropos: Die Spanierinnen reisen mit allem was Rang und Namen hat nach Frankreich an. Jennifer Hermoso und die Ballon-d'Or-Siegerinnen Aitana Bonmati (2023) und Alexia Putellas (2021 und 2022) führen die Elf an, die nun auch bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme abräumen will. "Ich bin ein ehrgeiziger Mensch, der nie siegesmüde wird", erklärte die 26-jährige Barcelona-Spielerin Bonmati, die in den letzten zwölf Monaten mit ihrem Club und der Nationalelf alles gewonnen hat.

Die Spanierinnen bekommen es in ihrer Gruppe mit Nigeria, Brasilien und Japan zu tun. Kein Selbstläufer, allerdings kommen neben den ersten Zwei auch die zwei besten Gruppendritten weiter. Bei den Brasilianerinnen gibt Ikone Marta ihr letztes internationales Stelldichein. Zum sechsten Mal tritt die 38-Jährige bei Sommerspielen für ihr Heimatland gegen das Leder. 2004 und 2008 hatte sie jeweils Silber geholt. "Sie ist die größte Sportlerin aller Zeiten und hat es verdient, dabei zu sein", erklärte ihr Trainer Arthur Elias.

Rekord-Olympiasieger USA will wieder Gold

Zurück auf den olympischen Thron wollen die US-Amerikanerinnen, die zuletzt 2012 Gold holten. Auch Bonmati schätzt die US-Girls um Naomi Girma und Trinity Rodman, der Tochter von Ex-NBA-Star Dennis Rodman, hoch ein. "Das ist eine Mannschaft, vor der ich großen Respekt habe. Die USA sind uns viele Jahre voraus, sie haben viele Titel gewonnen." Am 10. August (17.00) findet das Frauen-Finale statt.