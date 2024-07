Bombenalarm in Paris: Panik vor Israel-Spiel

Vor dem Fußballstadion „Parc des Princes“ in Paris, südlich der Anlage, wurde eine verdächtige Tasche entdeckt, die einen Sprengstoff-Verdacht auslöste.

Laut Medienberichten hat Polizei das Gebiet zwischen der Tennis-Anlage von Roland Garros und dem Prinzenpark großräumig abgesperrt. Anwohner dürfen ihre Häuser nicht betreten, und der Verkehr, einschließlich des Olympischen Busverkehrs, wurde unterbrochen.

Im Stadion soll um 15 Uhr das Vorrundenspiel des Fußballturniers zwischen Spanien und Usbekistan beginnen, gefolgt von einem Spiel zwischen Israel und Mali um 21 Uhr. Aufgrund der Teilnahme Israels und der damit verbundenen Sicherheitsrisiken waren die Sicherheitsvorkehrungen bereits im Vorfeld besonders streng.

Die Behörden sind in erhöhter Alarmbereitschaft, und genaue Details der Sicherheitsmaßnahmen werden geheim gehalten. Es ist jedoch bekannt, dass die Sicherheitsausgaben für die Spiele 2024 in Paris etwa doppelt so hoch sind wie bei den Spielen in Tokio 2021.

Zu eigenen Beerdigung eingeladen

In den vergangenen Tagen erhielten Mitglieder der israelischen Delegation Morddrohungen, unter anderem die Fahnenträger Peter Paltchik (32, Judo) und Meiron Amir Cheruti (26, Schwimmen), die in ihren privaten E-Mails sogar zu ihren eigenen Beerdigungen eingeladen wurden. Yael Arad (57), Präsidentin des Nationalen Olympischen Komitees Israels, erklärte laut Medienberichten: „Wir nehmen diese Drohungen ernst, lassen uns aber nicht aus der Ruhe bringen. Unsere Athleten wurden auf solche Situationen vorbereitet und wissen, wie sie damit umgehen müssen.“