US-Sportbibel: Österreich holt 6 Medaillen

Die amerikanische Sportbibel "Sports Illustrated" prognostiziert unserem Olympia-Team sechs Mal Edelmetall.

Die Berechnung der Amerikaner spiegelt traditionell die momentane Form-Kurve aller 45 Sportarten wieder. Und glaubt man dieser Prognose darf sich Österreich am Ende über zwei Mal Gold in Paris durch Jakob Schubert (Klettern) und den Alexandri-Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina (Synchronschwimmen-Duett) freuen.

Schmirl schießt sich zu Silber

Doch damit ist die Medaillen-Ausbeute noch lange nicht zu Ende. Geht es nach den SI-Experten erobert Alexander Schmirl im 50-Meter-Kleinkalibergewehr-Dreistellungskampf sensationell die Silber-Medaille. Die weiteren heimischen Edelmetall-Gewinner sind: Wachid Borchashvili (Judo/bis 81 kg), Michaela Polleres (Judo/bis 70 kg) und Victoria Hudson (Speerwurf). Am Ende jubelt das ÖOC-Team also über zwei Mal Gold, ein Mal Silber und drei Mal Bronze!

Hudson holt unsere 100. Olympia-Medaille

Zum Vergleich: Bei den Olympischen Sommerspielen 2021 in Tokio errangen österreichische Sportler insgesamt 7 Medaillen (1 x Gold, 1 x Silber, 5 x Bronze). Rechnet man alle Olympia-Medaillen zusammen, hält Österreich bei 94 (19 Gold, 34 Silber, 41 Bronze). Ausgerechnet in Paris könnte als Victoria Hudson am 10. August unsere 100.Sommer-Olympia-Medaille holen!