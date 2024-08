Steffi Graf: "Segel-Gold hat diese Spiele für uns gerettet"

oe24-Expertin Steffi Graf freut sich, dass einer ihrer Medaillentipps aufgegangen ist.

Auf meiner Pin-Wand hängt seit zwei Wochen die Liste mit meinen Medaillen-Prognosen. Nachdem ich am Mittwoch auch die Leichtathleten Weißhaidinger und Hudson wegstreichen musste, begann ich mir ernsthafte Sorgen zu machen.

Dieses Gold nimmt viel Druck

Aber am viertletzten Olympia-Tag waren die Segler dran, und die haben diese Spiele gerettet für uns. Das 470er-Gold durch Lara Vadlau und Lukas Mähr nimmt viel Druck – das macht die Aufgaben auch für Jakob Schubert und die Alexandri-Schwestern leichter. Damit hätten wir zwar nicht meine neun prognostizierten, aber immerhin fünf Medaillen und mindestens eine Goldene.

Lara Vadlau zeigt vor, wie man Olympia angeht

Der Segel-Erfolg kommt nicht zufällig. Wie de Skiverband ÖSV schafft es der OeSV, Weltklasse-Knowhow zu erhalten. Da passt alles, das Projekt Paris 2024 wurde jahrelang akribisch vorbereitet – inklusive Förderungen, die in diesem Fall vernünftig eingesetzt wurden.Lara Vadlau zeigte vor, wie man Olympia angehen muss: Beim ersten Mal sammelst du Erfahrung, beim zweiten Mal kannst du noch scheitern. Aber beim dritten Mal muss eine Medaille her - sonst läuft was falsch!