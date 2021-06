Wraber sichert sich Olympia-Ticket

Der österreichische Badminton-Profi Luka Wraber erfüllt sich seinen Olympia-Traum.

Luka Wraber hat den Qualifikationsprozess für die Olympischen Spiele erfolgreich beendet und wird Österreich in Tokio im Badminton vertreten. Er nimmt in der noch inoffiziellen bereinigten Weltrangliste den 35. Platz ein, die Top 38 sind in Japan fix mit dabei. Der gebürtige Wiener Neustädter trat zur Verwirklichung seines Kindheitstraumes laut einer Aussendung bei 27 Weltturnieren an, außerdem musste er sich zwischendurch einer Operation an der Schulter unterziehen.

"Nachdem ich 2016 so nah dran war, war ich mir nicht sicher, ob ich es jemals schaffen würde. Trotzdem habe ich meinen Weg weiterverfolgt. Dadurch, dass ich liebe, was ich tue, jeden Tag zu trainieren und an Wettkämpfen auf der ganzen Welt teilzunehmen, hat diesmal alles gepasst", sagte der 30-Jährige. Nun wartet eine siebenwöchige Vorbereitung.