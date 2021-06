Olympia-Teilnehmerin Dadic startet Saison

Die für Olympia qualifizierte Ivona Dadic steigt am Donnerstag beim Austrian-Top-Meeting der Leichtathleten in St. Pölten in die Saison ein (ab 14.15 Uhr).

Sie wird im Kugelstoßen antreten, dort trifft sie u.a. auch auf Mehrkampf-Kollegin Sarah Lagger. Wieder und freilich als Sieganwärter mit dabei ist Diskus-WM-Bronzemedaillengewinner Lukas Weißhaidinger, für Sprinter Markus Fuchs wird es bei dem stark besetzten Meeting heuer das erste Freiluft-Antreten in Österreich. Emotional verspricht es für Beate Schrott zu werden, sie bestreitet zum letzten Mal ihr Lieblings-Meeting in ihrer Heimatstadt und hofft im Hürdensprint noch auf die Olympia-Qualifikation. Eine Standortbestimmung wird es für Zehnkämpfer Dominik Distelberger nach seiner Fußverletzung, er hat Hochsprung und Diskuswurf eingeplant