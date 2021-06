Österreich schießt sich zu Silber und Bronze

Österreichs Sportschützen ergattern nach dem jüngsten Gold-Erfolg die nächsten Edelmetalle.

Gernot Rumpler hat bei den Europameisterschaften im Sportschießen in Osijek mit seiner vierten Medaille angeschrieben. Der Salzburger gewann am Donnerstag mit dem KK-Sportgewehr im Dreistellungskampf/300 m mit 1.180 Ringen Silber hinter dem Dänen Steffen Olsen (1.181) und vor seinem Landsmann Andreas Thum (1.179). Siebenter wurde Bernhard Pickl (1.174).



Am Mittwoch hatte Rumpler Gold im Großkalibergewehr-Bewerb über 300 m liegend gewonnen, zwei weitere Medaillen heimste er in Teambewerben ein. Die letzte Chance auf einen Olympiaquotenplatz besteht am Freitag im Schnellfeuer-Luftpistolenbewerb. Bisher haben Sylvia Steiner (Luftpistole) und Martin Strempfl (Luftgewehr) Tickets für die Sommerspiele in Tokio erreicht.